Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране

"Мы обсуждали, в частности, этот вопрос с послом, и, насколько я знаю, у них нет проблем с этим. Они приняли меры, работают очень активно в этом направлении, поэтому нету какого-то угрожающего состояния. Насколько я знаю, в плановом порядке они с этим справляются", - сказал Тайсаев.