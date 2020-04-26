В Мордовии еще 49 человек заразились коронавирусом

"В республике за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса. 16 человек старше 60 лет, один из них - старше 90. В возрасте от 80 до 90 лет - пять человек. Моложе 30 лет - шесть человек", - говорится в сообщении.