В Мордовии еще 49 человек заразились коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 49 жителей Мордовии, среди них 16 больных старше 60 лет, одному из инфицированных больше 90 лет, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались.
"В республике за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса. 16 человек старше 60 лет, один из них - старше 90. В возрасте от 80 до 90 лет - пять человек. Моложе 30 лет - шесть человек", - говорится в сообщении.
Наибольшее число новых подтвержденных диагнозов - у жителей Саранска, Ардатовского и Рузаевского районов. Есть отдельные случаи в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Ромодановском, Атяшевском, Кочкуровском районах. "Пять человек приехали из Москвы, где находились на постоянной либо временной работе", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что в Мордовии продолжается рост числа больных с пневмонией.
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