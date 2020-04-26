Осужденную в США россиянку Осипову отправили на карантин

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Осужденную в США россиянку Богдану Осипову отправили на карантин после того, как ее сокамерница заболела новой коронавирусной инфекцией, сообщила освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.
"Нашу соотечественницу Богдану Осипову, отбывающую наказание в тюрьме в США, вчера забрали на карантин. Она успела позвонить маме на 20 секунд и сказать, что в тюрьме – сущий ад: все началось с одной женщины, которая почувствовала себя плохо, а дальше ее долго тошнило, и она не могла дышать. Ее на 15 минут забрали в медчасть… и вернули обратно", - написала Бутина в своём Telegram-канале.
Она добавила, что тест на коронавирус у той женщины оказался положительным. До того, как заболевшую изолировали, она три часа находилась в отделении, где содержатся 160 заключенных в замкнутом пространстве.
"Заболевшая была на соседних нарах с Богданой. Из разговора с дочерью ее мать поняла только, что Богдану и еще 30 женщин забирают на карантин. Надеюсь, что наш МИД обратится к властям США с просьбой информировать российскую сторону о том, что происходит с нашей гражданкой, и пресса не оставит эту ситуацию без внимания", - добавила Бутина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.
Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили РИА Новости, что бывший муж предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.