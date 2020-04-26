Осужденную в США россиянку Осипову отправили на карантин

"Нашу соотечественницу Богдану Осипову, отбывающую наказание в тюрьме в США, вчера забрали на карантин. Она успела позвонить маме на 20 секунд и сказать, что в тюрьме – сущий ад: все началось с одной женщины, которая почувствовала себя плохо, а дальше ее долго тошнило, и она не могла дышать. Ее на 15 минут забрали в медчасть… и вернули обратно", - написала Бутина в своём Telegram-канале.