В Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 4576 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 101 новый случай коронавируса за сутки, четыре человека умерли, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 26 апреля всего 4576 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В субботу сообщалось о 4475 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3096 человек.
По данным на 13.10 воскресенья, 189 человек находились в больнице, из них 62 в реанимации, 190 умерли. Средний возраст погибших составляет 84 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.