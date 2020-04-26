Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T13:43
https://ria.ru/20200426/1570590041.html
В Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 4576 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_0:204:3072:1932_1036x0_80_0_0_853c0b619b472e3c1063830187d0f921.jpg
РИА Новости

В Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 4576 человек

13:43 26.04.2020
1856
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 101 новый случай коронавируса за сутки, четыре человека умерли, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 26 апреля всего 4576 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В субботу сообщалось о 4475 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3096 человек.
По данным на 13.10 воскресенья, 189 человек находились в больнице, из них 62 в реанимации, 190 умерли. Средний возраст погибших составляет 84 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
311200
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФинляндияВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
13:17Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
13:17Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
13:16В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский прокомментировал решение Грузии об отзыве посла
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
Лента новостейМолния