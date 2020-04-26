В Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 4576 человек

"В Финляндии 26 апреля всего 4576 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3096 человек.

По данным на 13.10 воскресенья, 189 человек находились в больнице, из них 62 в реанимации, 190 умерли. Средний возраст погибших составляет 84 года.