В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике

КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Коронавирус подтверждён у 71 жителя Татарстана, 60 из которых проходят лечение на дому ввиду легкой степени заболевания, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в республике составило 562, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.
По ее информации, 10 случаев являются завозными, 61 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших четверо несовершеннолетних (до 18 лет), 21 человек в возрастной группе от 30 до 50 лет, 18 – от 50 до 60 лет, 17 – от 60 до 70, три человека старше 80 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 38 человек.
За весь период в республике выздоровели 57 человек. Лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 505 человек.
По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.