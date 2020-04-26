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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T13:38
https://ria.ru/20200426/1570589988.html
В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569464847_0:399:2931:2047_1036x0_80_0_0_013fc3c081a61d508a7c784a3e4f8c01.jpg
РИА Новости

В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике

13:38 26.04.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань во время самоизоляции жителей
Казань во время самоизоляции жителей
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Казань во время самоизоляции жителей
КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Коронавирус подтверждён у 71 жителя Татарстана, 60 из которых проходят лечение на дому ввиду легкой степени заболевания, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в республике составило 562, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.
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По ее информации, 10 случаев являются завозными, 61 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших четверо несовершеннолетних (до 18 лет), 21 человек в возрастной группе от 30 до 50 лет, 18 – от 50 до 60 лет, 17 – от 60 до 70, три человека старше 80 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 38 человек.
За весь период в республике выздоровели 57 человек. Лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 505 человек.
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По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
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