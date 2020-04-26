В Мосгордуме оценили возможность установки памятника врачам

"Я лично поддерживаю (установку памятника врачам, погибшим во время пандемии – ред.), а решения все будут выноситься после того, как закончится этот вирус", - рассказал Герасимов.

Он отметил, что подобная инициатива в Мосгордуму пока не поступала, поэтому все решения будут приниматься позднее.

"Я поддерживаю и считаю их ... героями, всех, кто принимал (участие в борьбе с коронавирусом - ред.), - врачей, военных, которые моментально организовали госпиталь, и здесь, и которые за границу уехали – и там помогают. Это война, война, в которой мы должны победить", - заключил депутат.