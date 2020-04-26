В Госдуме рассказали о контактах с властями КНДР

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына длились три часа, почти два из которых лидеры беседовали тет-а-тет.
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына длились три часа, почти два из которых лидеры беседовали тет-а-тет.
Президент России и глава КНДР охарактеризовали разговор содержательный и обстоятельный.
Президент России и глава КНДР охарактеризовали разговор содержательный и обстоятельный.
"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — сообщил Владимир Путин.
"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — сообщил Владимир Путин.
Главной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове. Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями о том, что нужно сделать, чтобы обстановка улучшилась.
Главной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове. Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями о том, что нужно сделать, чтобы обстановка улучшилась.
Путин заявил, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с Вашингтоном.
Путин заявил, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с Вашингтоном.
Российский президент заверил, что Москва готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии.
Российский президент заверил, что Москва готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии.
Ким Чен Ын отметил, что отношения КНДР с Россией развиваются по восходящей линии, это отвечает не только интересам каждого государства, но и необходимо для обеспечения безопасности в регионе.
Ким Чен Ын отметил, что отношения КНДР с Россией развиваются по восходящей линии, это отвечает не только интересам каждого государства, но и необходимо для обеспечения безопасности в регионе.
В ходе встречи лидеры затронули также тему инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, в частности железной дороги между югом Корейского полуострова с севером с выходом на Транссиб.
В ходе встречи лидеры затронули также тему инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, в частности железной дороги между югом Корейского полуострова с севером с выходом на Транссиб.
Президент России пообещал лидеру КНДР проинформировать его о ходе реализации достигнутых договоренностей.
Президент России пообещал лидеру КНДР проинформировать его о ходе реализации достигнутых договоренностей.
На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита.
На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита.
Ким Чен Ын — открытый человек, ведет свободную дискуссию, интересный и содержательный собеседник, сказал Путин.
Ким Чен Ын — открытый человек, ведет свободную дискуссию, интересный и содержательный собеседник, сказал Путин.
После беседы лидеров с глазу на глаз встреча продолжилась в расширенном формате.
После беседы лидеров с глазу на глаз встреча продолжилась в расширенном формате.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
После переговоров Ким Чен Ын презентовал Владимиру Путину корейский меч.
После переговоров Ким Чен Ын презентовал Владимиру Путину корейский меч.
Российский президент в ответ преподнес своему визави саблю и дорожный чайный сервиз.
Российский президент в ответ преподнес своему визави саблю и дорожный чайный сервиз.
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына длились три часа, почти два из которых лидеры беседовали тет-а-тет.
Президент России и глава КНДР охарактеризовали разговор содержательный и обстоятельный.
"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — сообщил Владимир Путин.
Главной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове. Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями о том, что нужно сделать, чтобы обстановка улучшилась.
Путин заявил, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с Вашингтоном.
Российский президент заверил, что Москва готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии.
Ким Чен Ын отметил, что отношения КНДР с Россией развиваются по восходящей линии, это отвечает не только интересам каждого государства, но и необходимо для обеспечения безопасности в регионе.
В ходе встречи лидеры затронули также тему инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, в частности железной дороги между югом Корейского полуострова с севером с выходом на Транссиб.
Президент России пообещал лидеру КНДР проинформировать его о ходе реализации достигнутых договоренностей.
На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита.
Ким Чен Ын — открытый человек, ведет свободную дискуссию, интересный и содержательный собеседник, сказал Путин.
После беседы лидеров с глазу на глаз встреча продолжилась в расширенном формате.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
После переговоров Ким Чен Ын презентовал Владимиру Путину корейский меч.
Российский президент в ответ преподнес своему визави саблю и дорожный чайный сервиз.