Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T13:35
https://ria.ru/20200426/1570589864.html
В Госдуме рассказали о контактах с властями КНДР
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

В Госдуме рассказали о контактах с властями КНДР

13:35 26.04.2020
5427
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посольство Северной Кореи в РФ поблагодарило КПРФ за телеграмму, направленную партией северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю годовщины саммита РФ и КНДР, сообщил РИА Новости депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.
Ранее он подтвердил РИА Новости направление от имени КПРФ телеграммы Ким Чен Ыну.
"У нас очень тесные связи с посольством, мы очень позитивно работаем с сотрудниками посольства, с послом. Поэтому, конечно, посол поблагодарил нас в своей речи за телеграмму", - сказал Тайсаев, который также является главой депутатской группы по связям с парламентом КНДР.
Президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын впервые встретились 25 апреля прошлого года, переговоры состоялись на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Исторический саммит Путина и Ким Чен Ына
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына длились три часа, почти два из которых лидеры беседовали тет-а-тет.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 апреля 2019
1 из 15

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына длились три часа, почти два из которых лидеры беседовали тет-а-тет.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент России и глава КНДР охарактеризовали разговор содержательный и обстоятельный.

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (второй слева) перед началом российско-корейских переговоров в широком составе
2 из 15

Президент России и глава КНДР охарактеризовали разговор содержательный и обстоятельный.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — сообщил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (второй слева) во время официальной церемонии встречи
3 из 15

"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — сообщил Владимир Путин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Главной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове. Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями о том, что нужно сделать, чтобы обстановка улучшилась.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (слева на первом плане) во время официальной церемонии встречи
4 из 15

Главной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове. Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями о том, что нужно сделать, чтобы обстановка улучшилась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин заявил, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с Вашингтоном.

Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в кампусе ДВФУ во Владивостоке. 25 апреля 2019
5 из 15

Путин заявил, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с Вашингтоном.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Российский президент заверил, что Москва готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии.

Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (слева) во время встречи
6 из 15

Российский президент заверил, что Москва готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанк

Ким Чен Ын отметил, что отношения КНДР с Россией развиваются по восходящей линии, это отвечает не только интересам каждого государства, но и необходимо для обеспечения безопасности в регионе.

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
7 из 15

Ким Чен Ын отметил, что отношения КНДР с Россией развиваются по восходящей линии, это отвечает не только интересам каждого государства, но и необходимо для обеспечения безопасности в регионе.

© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В ходе встречи лидеры затронули также тему инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, в частности железной дороги между югом Корейского полуострова с севером с выходом на Транссиб.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном
8 из 15

В ходе встречи лидеры затронули также тему инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, в частности железной дороги между югом Корейского полуострова с севером с выходом на Транссиб.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент России пообещал лидеру КНДР проинформировать его о ходе реализации достигнутых договоренностей.

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 25 апреля 2019
9 из 15

Президент России пообещал лидеру КНДР проинформировать его о ходе реализации достигнутых договоренностей.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (второй слева) во время российско-корейских переговоров в широком составе
10 из 15

На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ким Чен Ын — открытый человек, ведет свободную дискуссию, интересный и содержательный собеседник, сказал Путин.

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время российско-корейских переговоров в широком составе
11 из 15

Ким Чен Ын — открытый человек, ведет свободную дискуссию, интересный и содержательный собеседник, сказал Путин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

После беседы лидеров с глазу на глаз встреча продолжилась в расширенном формате.

Президент РФ Владимир Путин во время российско-корейских переговоров в широком составе с председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном
12 из 15

После беседы лидеров с глазу на глаз встреча продолжилась в расширенном формате.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (слева) во время встречи
13 из 15

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский

После переговоров Ким Чен Ын презентовал Владимиру Путину корейский меч.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину корейский меч
14 из 15

После переговоров Ким Чен Ын презентовал Владимиру Путину корейский меч.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский

Российский президент в ответ преподнес своему визави саблю и дорожный чайный сервиз.

Президент РФ Владимир Путин на официальном приеме от имени президента РФ в честь председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына
15 из 15

Российский президент в ответ преподнес своему визави саблю и дорожный чайный сервиз.

© РИА Новости / Алексей Никольский
1 из 15

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына длились три часа, почти два из которых лидеры беседовали тет-а-тет.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 15

Президент России и глава КНДР охарактеризовали разговор содержательный и обстоятельный.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 15

"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — сообщил Владимир Путин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 15

Главной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове. Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями о том, что нужно сделать, чтобы обстановка улучшилась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 15

Путин заявил, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с Вашингтоном.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 15

Российский президент заверил, что Москва готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 15

Ким Чен Ын отметил, что отношения КНДР с Россией развиваются по восходящей линии, это отвечает не только интересам каждого государства, но и необходимо для обеспечения безопасности в регионе.

© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
8 из 15

В ходе встречи лидеры затронули также тему инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, в частности железной дороги между югом Корейского полуострова с севером с выходом на Транссиб.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 15

Президент России пообещал лидеру КНДР проинформировать его о ходе реализации достигнутых договоренностей.

© РИА Новости / Алексей Никольский
10 из 15

На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 15

Ким Чен Ын — открытый человек, ведет свободную дискуссию, интересный и содержательный собеседник, сказал Путин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 15

После беседы лидеров с глазу на глаз встреча продолжилась в расширенном формате.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
13 из 15

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
14 из 15

После переговоров Ким Чен Ын презентовал Владимиру Путину корейский меч.

© РИА Новости / Алексей Никольский
15 из 15

Российский президент в ответ преподнес своему визави саблю и дорожный чайный сервиз.

© РИА Новости / Алексей Никольский
1451020
РоссияКазбек ТайсаевКим Чен ЫнГосдума РФКНДРПолитика
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоирея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
13:17Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
13:17Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
13:16В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский прокомментировал решение Грузии об отзыве посла
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
Лента новостейМолния