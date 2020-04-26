В Госдуме рассказали о контактах с властями КНДР

"У нас очень тесные связи с посольством, мы очень позитивно работаем с сотрудниками посольства, с послом. Поэтому, конечно, посол поблагодарил нас в своей речи за телеграмму", - сказал Тайсаев, который также является главой депутатской группы по связям с парламентом КНДР.