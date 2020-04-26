В Волгоградской области умерли два пациента с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Еще двое жителей Волгоградской области скончались от коронавирусной инфекции, всего умерших от COVID-19 в регионе семь человек, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
По информации оперштаба, на 25 апреля в Волгоградской области были выявлены 212 зараженных коронавирусной инфекцией, 37 человека выздоровели, пятеро скончались.
За последние сутки, по данным ведомства, в регионе количество больных коронавирусом увеличилось на 30 человек - до 242.
"За истекшие сутки в регионе зафиксировано два летальных исхода. Таким образом, в регионе зарегистрировано семь случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении оперштаба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф