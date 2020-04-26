В Румынии число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч человек

Ранее власти страны сообщали о 10 635 случаях заражения и 575 скончавшихся.
"На сегодня в Румынии подтверждены 11 036 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 608 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 3054 пациента вылечились и были выписаны из больниц.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.