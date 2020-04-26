В Чувашии умер седьмой пациент с коронавирусом

"Седьмым умершим от коронавирусной инфекции стал мужчина 62 лет. 10 апреля он был госпитализирован в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: цирроз печени и подозрение на онкологический процесс. Врачи сделали все возможное, но спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении регионального минздрава.