В Чувашии умер седьмой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Седьмой пациент с коронавирусом умер в Чувашии, у 62-летнего мужчины был цирроз печени, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее в Чувашии умерли шесть пациентов с COVID-19, троим из них диагноз был поставлен посмертно.
"Седьмым умершим от коронавирусной инфекции стал мужчина 62 лет. 10 апреля он был госпитализирован в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: цирроз печени и подозрение на онкологический процесс. Врачи сделали все возможное, но спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении регионального минздрава.
На территории Чувашии было зафиксировано 383 случая заражения коронавирусной инфекцией, 44 пациента выздоровели и выписаны из больницы. "Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 38 человек", - отмечается в сообщении.
На 26 апреля под наблюдением врачей находится 1539 человека. Из них 1053 человека изолированы в домашних условиях, госпитализированы 437 человек, включая 17 детей и подростков. В обсервационном отделении "Алый парус" находится 49 человек, из них 7 несовершеннолетних.
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