В Белоруссии число заразившихся COVID-19 выросло до 10463

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МИНСК, 26 апр - РИА Новости. В Белоруссии число заражений COVID-19 выросло за сутки на 873 - до 10 463, умерли еще 5 человек, всего скончались 72, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.

"Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 тысячи 525 тестов. Зарегистрировано 10 тысяч 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% от протестированных", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что за весь период умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-службы, в Белоруссии на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Число инфицированных коронавирусом, по данным на субботу, в Белоруссии за сутки выросло на 817 до 9,5 тысячи, умерли 67 человек. Таким образом, в воскресенье зарегистрирован максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике.