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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T13:19
https://ria.ru/20200426/1570589355.html
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

13:19 26.04.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 апр - РИА Новости. Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Зарегистрировано два летальных исхода у заболевших тяжёлой пневмонией с положительным COVID-19. Это мужчины 59 и 75 лет, из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям. Общее число летальных исходов — три", - сообщили в штабе.
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По информации оперштаба, за последние сутки было зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых случаев у шестерых была диагностирована пневмония, четверо калининградцев обратились в больницу с ОРВИ, в 16 случаях коронавирусная инфекция протекала бессимптомно и была выявлена при обследовании контактных с ранее заболевшими. Все инфицированные госпитализированы, определён круг общавшихся с ними людей для организации медицинского наблюдения.
На 26 апреля на COVID-19 всего в Калининградской области обследовано 15,2 тысячи человек. Выявлено 236 случаев заражения, из них 59 человек выздоровели, трое умерли. Под медицинским наблюдением находятся 1,6 тысячи человек, в том числе 151 в условиях обсерватора.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
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