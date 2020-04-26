В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

"Зарегистрировано два летальных исхода у заболевших тяжёлой пневмонией с положительным COVID-19. Это мужчины 59 и 75 лет, из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям. Общее число летальных исходов — три", - сообщили в штабе.

По информации оперштаба, за последние сутки было зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых случаев у шестерых была диагностирована пневмония, четверо калининградцев обратились в больницу с ОРВИ, в 16 случаях коронавирусная инфекция протекала бессимптомно и была выявлена при обследовании контактных с ранее заболевшими. Все инфицированные госпитализированы, определён круг общавшихся с ними людей для организации медицинского наблюдения.