В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 26 апр - РИА Новости. Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Зарегистрировано два летальных исхода у заболевших тяжёлой пневмонией с положительным COVID-19. Это мужчины 59 и 75 лет, из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям. Общее число летальных исходов — три", - сообщили в штабе.
По информации оперштаба, за последние сутки было зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых случаев у шестерых была диагностирована пневмония, четверо калининградцев обратились в больницу с ОРВИ, в 16 случаях коронавирусная инфекция протекала бессимптомно и была выявлена при обследовании контактных с ранее заболевшими. Все инфицированные госпитализированы, определён круг общавшихся с ними людей для организации медицинского наблюдения.
На 26 апреля на COVID-19 всего в Калининградской области обследовано 15,2 тысячи человек. Выявлено 236 случаев заражения, из них 59 человек выздоровели, трое умерли. Под медицинским наблюдением находятся 1,6 тысячи человек, в том числе 151 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф