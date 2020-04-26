Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-26T16:37
https://ria.ru/20200426/1570589268.html
Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в Афинах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fb9d8f60df462578dc3e8fef929b6b85.jpg
РИА Новости

Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в Афинах

16:24 26.04.2020 (обновлено: 16:37 26.04.2020)
1158
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 26 апр РИА Новости. Центральный археологический совет Греции (ЦАС) предписал снести два этажа здания гостиницы, которые закрывают вид на Акрополь. Совет единогласно принял решение "срезать" последние два этажа многоэтажной гостиницы на улице Фалиро после тысяч жалоб афинян на "градостроительное преступление в Акрополе".
Пятизвездочная сетевая гостиница находится рядом с Музеем Акрополя и Управлением древностей. На крыше, которую требуют снести, расположены бассейн и бар с прекрасным видом на Акрополь.
Без разрешения археологов в Греции запрещено любое строительство, с ними должны согласовываться все планы. Однако в случае с гостиницей требования не были соблюдены, сообщила министр культуры и спорта Лина Мендони в интервью телеканалу Skai.
"ЦАС высказал мнение о сносе двух этажей", сказала она. По ее словам, ЦАС обсуждал проблему посредством видеоконференции шесть часов, решение было единогласным.
"Отель построен. Он завершен. Первый акт этой истории начался в 2012 году, из-за древностей, найденных при строительстве его фундамента. В 2014 году было принято министерское решение, в котором говорилось о древностях, найденных в этом районе. В решении тогдашнего министра культуры, нынешнего спикера парламента Константиноса Тасуласа, говорилось: "Окончательные планы должны быть вновь рассмотрены центральной службой министерства культуры. Это условие 7 решения". Этого не произошло", сказала она.
Британский музей в Лондоне
12 апреля, 07:33Культура
Британские ученые гадают, зачем в древности раскрашивали страусиные яйца
"А в 2018 году министерство культуры выдало лицензии для начала строительства отеля, которое было завершено. В 2018 году была очень большая акция протеста из-за высоты отеля, которая соответствовала новым строительным правилам, была подана жалоба в высший административный суд Государственный совет. Госсовет отменил пересмотр разрешения на строительство и попросил министерство культуры представить вопрос в ЦАС, чтобы обсудить и изучить, какой высоты должно быть это здание. ЦАС решил, что здание должно быть высотой 24 метра вместе с завершающими его конструкциями, которые закон предусматривает для различных проектов, таких как машины (лифтов) или перголы и так далее", сказала министр.
Теперь, по ее словам, владельцу предстоит снести два этажа и дополнительные надстройки.
"Это было очень трудное решение. Это не простые вещи. Несмотря на это, нужно учитывать, что является главным богатством района", сказала Мендони.
Она отметила, что этот вопрос никогда не обсуждался в ЦАС с 2014 года, как должно было быть.
Работа из серии За стеной Антона Кузнцова
24 апреля, 08:00Культура
На что живут художники после закрытия галерей и арт-магазинов
"Предприниматель формально получил одобрение министерства культуры, региональной службы, где ему сказали, что все в порядке. С другой стороны, тот же предприниматель имел в своем распоряжении решение 2014 года, в котором говорилось, что окончательные планы должны быть представлены в ЦАС, чего не было сделано", заметила министр.
Несколько местных жителей заявили РИА Новости, что им не очень нравится то, что гостиница выше других зданий, но они не видят никаких нарушений.
"Если бы они были, не разрешили бы строить. Когда шло строительство, никого это не беспокоило. Как только стройка завершилась, сразу же набежали люди из министерства культуры, из археологического совета", сказал РИА Новости пожилой грек по имени Яннис, сидевший с друзьями в маленьком сквере напротив отеля.
"Это сетевая гостиница, они есть во Франции, в Голландии. Владелец не мог начать строительство без разрешения властей", сказал старожил.
По его мнению, невозможно снести два этажа придется сносить все здание. Владелец обязательно обратится в суд и выиграет его, уверен Яннис.
Его товарищ Аргирис также считает, суд встанет на сторону отельера. При этом он полагает возможным снос двух этажей. "Строительство шло законно", сказал он.
Судебные процессы в Греции обычно длятся годами.
Музыкант группы Несчастный случай Алексей Кортнев выступает на музыкальном фестивале Дикая Мята
26 апреля, 00:00Культура
Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
1200002
КультураАфинский АкропольНовости культурыТуризмНовости - ТуризмГреция
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
13:17Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
13:17Мурашко назвал возможные сроки сдачи ЕГЭ
13:16В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский прокомментировал решение Грузии об отзыве посла
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
13:08В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
Лента новостейМолния