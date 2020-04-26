Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в Афинах

АФИНЫ, 26 апр — РИА Новости. Центральный археологический совет Греции (ЦАС) предписал снести два этажа здания гостиницы, которые закрывают вид на Акрополь. Совет единогласно принял решение "срезать" последние два этажа многоэтажной гостиницы на улице Фалиро после тысяч жалоб афинян на "градостроительное преступление в Акрополе".

Пятизвездочная сетевая гостиница находится рядом с Музеем Акрополя и Управлением древностей. На крыше, которую требуют снести, расположены бассейн и бар с прекрасным видом на Акрополь.

Без разрешения археологов в Греции запрещено любое строительство, с ними должны согласовываться все планы. Однако в случае с гостиницей требования не были соблюдены, сообщила министр культуры и спорта Лина Мендони в интервью телеканалу Skai.

"ЦАС высказал мнение о сносе двух этажей", — сказала она. По ее словам, ЦАС обсуждал проблему посредством видеоконференции шесть часов, решение было единогласным.

"Отель построен. Он завершен. Первый акт этой истории начался в 2012 году, из-за древностей, найденных при строительстве его фундамента. В 2014 году было принято министерское решение, в котором говорилось о древностях, найденных в этом районе. В решении тогдашнего министра культуры, нынешнего спикера парламента Константиноса Тасуласа, говорилось: "Окончательные планы должны быть вновь рассмотрены центральной службой министерства культуры. Это условие 7 решения". Этого не произошло", — сказала она.

"А в 2018 году министерство культуры выдало лицензии для начала строительства отеля, которое было завершено. В 2018 году была очень большая акция протеста из-за высоты отеля, которая соответствовала новым строительным правилам, была подана жалоба в высший административный суд Государственный совет. Госсовет отменил пересмотр разрешения на строительство и попросил министерство культуры представить вопрос в ЦАС, чтобы обсудить и изучить, какой высоты должно быть это здание. ЦАС решил, что здание должно быть высотой 24 метра вместе с завершающими его конструкциями, которые закон предусматривает для различных проектов, таких как машины (лифтов) или перголы и так далее", — сказала министр.

Теперь, по ее словам, владельцу предстоит снести два этажа и дополнительные надстройки.

"Это было очень трудное решение. Это не простые вещи. Несмотря на это, нужно учитывать, что является главным богатством района", — сказала Мендони.

Она отметила, что этот вопрос никогда не обсуждался в ЦАС с 2014 года, как должно было быть.

"Предприниматель формально получил одобрение министерства культуры, региональной службы, где ему сказали, что все в порядке. С другой стороны, тот же предприниматель имел в своем распоряжении решение 2014 года, в котором говорилось, что окончательные планы должны быть представлены в ЦАС, чего не было сделано", — заметила министр.

Несколько местных жителей заявили РИА Новости, что им не очень нравится то, что гостиница выше других зданий, но они не видят никаких нарушений.

"Если бы они были, не разрешили бы строить. Когда шло строительство, никого это не беспокоило. Как только стройка завершилась, сразу же набежали люди из министерства культуры, из археологического совета", — сказал РИА Новости пожилой грек по имени Яннис, сидевший с друзьями в маленьком сквере напротив отеля.

"Это сетевая гостиница, они есть во Франции, в Голландии. Владелец не мог начать строительство без разрешения властей", — сказал старожил.

По его мнению, невозможно снести два этажа — придется сносить все здание. Владелец обязательно обратится в суд и выиграет его, уверен Яннис.

Его товарищ Аргирис также считает, суд встанет на сторону отельера. При этом он полагает возможным снос двух этажей. "Строительство шло законно", — сказал он.