В Иране число жертв COVID-19 достигло минимума за полтора месяца

"По всей стране за прошедшие сутки было выявлено 1153 новых случая COVID-19. С учетом этих данных количество заражений достигло 90481 случая", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

"Что касается данных о погибших, то жертвами коронавируса и его последствий стали 60 наших соотечественников, но должен сказать, что примерно в течение последних 46 дней погибших за сутки было больше", - сказал Джаханпур, добавив, что всего жертв на данный момент 5710.