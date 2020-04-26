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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T13:13
https://ria.ru/20200426/1570589214.html
В Иране число жертв COVID-19 достигло минимума за полтора месяца
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569366631_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_4ff3fc1a4b3a20617c1663a1e3e1acb0.jpg
РИА Новости

В Иране число жертв COVID-19 достигло минимума за полтора месяца

13:13 26.04.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Ali Khara Иран
Иран
© REUTERS / West Asia News Agency/Ali Khara
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Минимальное за полтора месяца число людей скончалось за сутки в Иране от коронавируса – 60, всего число жертв с 19 февраля увеличилось до 5710, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"По всей стране за прошедшие сутки было выявлено 1153 новых случая COVID-19. С учетом этих данных количество заражений достигло 90481 случая", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, выздоровели 69 тысяч 657 человек.
"Что касается данных о погибших, то жертвами коронавируса и его последствий стали 60 наших соотечественников, но должен сказать, что примерно в течение последних 46 дней погибших за сутки было больше", - сказал Джаханпур, добавив, что всего жертв на данный момент 5710.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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