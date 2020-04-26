В Иране число жертв COVID-19 достигло минимума за полтора месяца

ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Минимальное за полтора месяца число людей скончалось за сутки в Иране от коронавируса – 60, всего число жертв с 19 февраля увеличилось до 5710, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"По всей стране за прошедшие сутки было выявлено 1153 новых случая COVID-19. С учетом этих данных количество заражений достигло 90481 случая", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, выздоровели 69 тысяч 657 человек.
"Что касается данных о погибших, то жертвами коронавируса и его последствий стали 60 наших соотечественников, но должен сказать, что примерно в течение последних 46 дней погибших за сутки было больше", - сказал Джаханпур, добавив, что всего жертв на данный момент 5710.
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