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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T13:10
https://ria.ru/20200426/1570589112.html
В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

13:10 26.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружили еще у 29 жителей Кировской области, общее количество заболевших увеличилось до 426 человек, 38 выписаны из больницы, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ранее на территории Кировской области были зафиксированы 397 случаев новой коронавирусной инфекции. Из больницы были выписаны 37 пациентов, излечившихся от коронавируса. Трое пациентов скончались.
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"По состоянию на утро 26 апреля выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных инфекцией нового типа на сегодняшний день составляет 426 человек. Всем пациентам организовано медицинское наблюдение и лечение в полном объеме в условиях инфекционных госпиталей города Кирова. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По данным медиков, за минувшие сутки лаборатории Кировской области провели 1836 исследований на COVID-19, обследование прошли 1579 человек. Всего в регионе тестированы на коронавирус более 38 тысяч человек.
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Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4730 взрослых и 547 детей. Заболевших среди них нет.
"Из инфекционного госпиталя выписан еще 1 пациент. Таким образом, число выздоровевших от инфекции нового типа составляет 38 человек", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКировская область
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