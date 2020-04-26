В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружили еще у 29 жителей Коронавирус обнаружили еще у 29 жителей Кировской области , общее количество заболевших увеличилось до 426 человек, 38 выписаны из больницы, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории Кировской области были зафиксированы 397 случаев новой коронавирусной инфекции. Из больницы были выписаны 37 пациентов, излечившихся от коронавируса. Трое пациентов скончались.

"По состоянию на утро 26 апреля выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных инфекцией нового типа на сегодняшний день составляет 426 человек. Всем пациентам организовано медицинское наблюдение и лечение в полном объеме в условиях инфекционных госпиталей города Кирова. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным медиков, за минувшие сутки лаборатории Кировской области провели 1836 исследований на COVID-19, обследование прошли 1579 человек. Всего в регионе тестированы на коронавирус более 38 тысяч человек.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4730 взрослых и 547 детей. Заболевших среди них нет.

"Из инфекционного госпиталя выписан еще 1 пациент. Таким образом, число выздоровевших от инфекции нового типа составляет 38 человек", - подчеркивается в сообщении.