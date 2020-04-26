В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 14 тысяч человек

Общее число также включает 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, который оставался более полутора месяцев на карантине в японской Йокогаме.

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должно было покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.