Северный флот покажет онлайн-экскурсию по подлодке К-21

Экскурсоводы показали основные экспонаты музеев и с историей становления подводных сил и морской авиации на Северном флоте. Отмечается, что видеоролик с экскурсиями в дальнейшем разместят в социальных сетях и других медиаресурсах.

В пресс-службе также рассказали, что в связи с коронавирусом сотрудники организаций культуры Северного флота перешли на удаленку. Преподаватели Детской студии ансамбля песни и пляски ордена Ушакова проводят видеоуроки со своими воспитанниками. Артисты Драматического театра Северного флота уже начали подготовку к празднованию 75-летия Победы, они размещают в группах социальных сетей свои видеоролики с прочтением стихов и рассказов писателей и поэтов-фронтовиков.