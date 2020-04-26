Слуцкий оценил заявление Путина и Трампа к годовщине встречи на Эльбе

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает надежду на восстановление "Духа Эльбы" в российско-американских отношениях, в частности, в вопросах безопасности на планете, а также борьбы с пандемией коронавируса, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. "Дух Эльбы" - пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, говорится в сообщении. Его авторы отмечают, что героический подвиг солдат, разгромивших фашистов, никогда не будет забыт.
"Совместное заявление двух президентов также дает надежду на то, что "Дух Эльбы" все еще возможно восстановить в российско-американских отношениях как символ общности подходов к современным вызовам и угрозам. Это, в первую очередь, вопросы борьбы с пандемией и стратегической стабильности и безопасности на планете", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что совместное заявление Путина и Дональда Трампа должно отрезвить адептов исторической лжи.
"Публичное признание и напоминание военных заслуг и американских, и прежде всего советских солдат в разгроме гитлеровской Германии имеет серьезное значение на фоне многократных попыток переписывания истории Второй мировой войны на Западе", - отметил политик.
Слуцкий выразил надежду на то, что заявление будет оценено и услышано и в европейских столицах, "где сегодня на государственном уровне ведется война с памятниками воинам-освободителям, а в учебниках истории роль СССР в победе над фашизмом вымарывается искусственным образом".