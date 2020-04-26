В оперштабе рассказали о новых пациентах с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около 6% новых заболевших коронавирусом в Москве старше 80 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 41,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице подтвержден 2971 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 42 480 случаев коронавируса.
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