В оперштабе рассказали о новых пациентах с коронавирусом в Москве

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 41,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.