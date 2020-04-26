Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь самым бедным

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале "Россия-1" предложил рассмотреть возможность продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения.

"Конечно, нужно балансировать с возможностями, <…> но сейчас нам нужно бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства", — пояснил чиновник.

Он отметил, что уровень жизни в стране из-за кризиса существенно упадет. Власти должны помнить, что на первом месте остаются люди и только затем — различные предприятия и организации, подчеркнул Кудрин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели 6 767 человек.