В Кабардино-Балкарии еще 28 человек заразились коронавирусом

НАЛЬЧИК, 26 апр – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составило 300 человек, за сутки выявлено 28 новых больных, выздоровело четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 272 случая коронавирусной инфекции, среди госпитализированных – двое детей, пятеро пациентов - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровело 24 человека. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.

"Всего в республике зарегистрировано 300 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за сутки выявлено 28 новых больных. Выздоровело за сутки четыре человека, всего - 28", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки госпитализировано 13 человек, а всего в двух госпиталях находятся 133 человека, в том числе двое детей. В реанимации - 14 человек, из которых пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

"Из одного из госпиталей выписали пять человек, двое из них выздоровели, а трое переведены на амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.

Под амбулаторным наблюдением находятся 142 человека, в том числе 34 ребенка, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остается 1454 человека, имевших контакты с зараженными людьми.