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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T13:01
https://ria.ru/20200426/1570588678.html
В Кабардино-Балкарии еще 28 человек заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии еще 28 человек заразились коронавирусом

13:01 26.04.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 апр – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составило 300 человек, за сутки выявлено 28 новых больных, выздоровело четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 272 случая коронавирусной инфекции, среди госпитализированных – двое детей, пятеро пациентов - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровело 24 человека. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.
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"Всего в республике зарегистрировано 300 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за сутки выявлено 28 новых больных. Выздоровело за сутки четыре человека, всего - 28", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки госпитализировано 13 человек, а всего в двух госпиталях находятся 133 человека, в том числе двое детей. В реанимации - 14 человек, из которых пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.
"Из одного из госпиталей выписали пять человек, двое из них выздоровели, а трое переведены на амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.
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Под амбулаторным наблюдением находятся 142 человека, в том числе 34 ребенка, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остается 1454 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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