В Пермском крае выявили 61 новый случай заражения COVID-19

"Из 61 нового пациента - 13 мужчин, 46 женщин и двое детей: одна девочка и один мальчик. Один человек прибыл из Москвы, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 23 пациента, 20 человек в возрасте 45-65, еще 16 старше 65 лет", — говорится в сообщении. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение.

За время эпидемии в регионе от болезни скончались четыре человека, излечился 61 пациент, в том числе девять человек, выписанных из медучреждений Пермского края за последние сутки. В числе новых выздоровевших пять мужчин, две женщины и две девочки в возрасте до 14 лет.