В Пермском крае выявили 61 новый случай заражения COVID-19

ПЕРМЬ, 26 апр - РИА Новости. Общее количество случаев COVID-19 в Пермском крае увеличилось до 454, за сутки зарегистрирован 61 новый пациент, большинство зараженных — женщины, почти все заразившиеся контактировали с инфицированными в регионе, сообщается в официальном телеграм-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
"Из 61 нового пациента - 13 мужчин, 46 женщин и двое детей: одна девочка и один мальчик. Один человек прибыл из Москвы, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 23 пациента, 20 человек в возрасте 45-65, еще 16 старше 65 лет", — говорится в сообщении. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение.
25 апреля, 15:59"Редактирование генома". Академик раскрыл способ обмана COVID-19
По информации краевого минздрава, на прирост заболевших повлиял локализованный очаг заражения в клинике Свердловской железной дороги "РЖД-Медицина". В учреждении продолжается обследование сотрудников и пациентов больницы.
За время эпидемии в регионе от болезни скончались четыре человека, излечился 61 пациент, в том числе девять человек, выписанных из медучреждений Пермского края за последние сутки. В числе новых выздоровевших пять мужчин, две женщины и две девочки в возрасте до 14 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф