Дивеево закрыли на карантин после заболевания COVID-19 монахинь в обители

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Карантин введен в нижегородском селе Дивеево после того, как у нескольких монахинь в Серафимо-Дивеевском монастыре обнаружили коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Дивеево" с 25 апреля 2020 года до устранения угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией.
"В связи с обнаружением очага коронавируса на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря главе местного самоуправления Дивеевского муниципального района Сергею Кучину поручено согласовать с координационным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и утвердить план дополнительных карантинных, профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий", - говорится в сообщении.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас в Дивееве и на территории монастыря работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), которые проводят массовое тестирование на COVID-19. В министерстве здравоохранения Нижегородской области, в свою очередь, подчеркнули, что готовы оказать всю необходимую поддержку, в том числе в организации тестирования, в лечении заболевших.
Ранее сообщалось, что с 15 по 30 апреля 2020 года въезд на территорию села Дивеево был ограничен. Въезд разрешен только тем, кто имеет постоянную или временную регистрацию в Дивееве либо владеет там недвижимостью, а также гражданам, следующим транзитом через населенный пункт. Во всех случаях необходимо предъявлять соответствующие подтверждающие документы. Кроме того, с 15 апреля был закрыт для посетителей Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Службы проводились без прихожан.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.
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