Дивеево закрыли на карантин после заболевания COVID-19 монахинь в обители

"В связи с обнаружением очага коронавируса на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря главе местного самоуправления Дивеевского муниципального района Сергею Кучину поручено согласовать с координационным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и утвердить план дополнительных карантинных, профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 15 по 30 апреля 2020 года въезд на территорию села Дивеево был ограничен. Въезд разрешен только тем, кто имеет постоянную или временную регистрацию в Дивееве либо владеет там недвижимостью, а также гражданам, следующим транзитом через населенный пункт. Во всех случаях необходимо предъявлять соответствующие подтверждающие документы. Кроме того, с 15 апреля был закрыт для посетителей Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Службы проводились без прихожан.