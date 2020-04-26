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2020-04-26T15:43
https://ria.ru/20200426/1570588533.html
ВС подтвердил незаконность вывода средств экс-руководством Рост-банка
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РИА Новости

ВС подтвердил незаконность вывода средств экс-руководством Рост-банка

12:55 26.04.2020 (обновлено: 15:43 26.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда России
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда России
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда России. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" признали незаконным внесение Рост-банком (сейчас присоединен к "Трасту") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции".
Как следует из опубликованного определения суда, судья Наталья Чучунова отклонила кассационные жалобы Микаила Шишханова, под чьим контролем находился Рост-банк во время оспариваемой сделки, и двух бывших топ-менеджеров банка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина. Заявители жалоб просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
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"Доводы, приведенные заявителями, не опровергают выводов судебных инстанций, направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и выражают несогласие с произведенной оценкой доказательств", — говорится в определении.

Оспоренная "Трастом" сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию Рост-банка проводил основной акционер Бинбанка — Шишханов. Рост-банк получил межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала дочерних "Рост Инвестиций", ответчика по иску. Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры Рост-банка — Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Лукин. Лубенцов был председателем правления Рост-банка.
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ВС России согласился с выводами нижестоящих судов о том, что денежные средства в день их поступления на счет "дочки" перечислялись иностранным компаниям, подконтрольным Шишханову и Гуцериевым, либо направлялись на приобретение у Рост-банка и Бинбанка ликвидных активов для их незамедлительной передачи иностранным организациям. "По итогам реализации всей цепочки сделок на балансе общества ("Рост Инвестиции") остались приобретенные активы общей стоимостью четыре рубля (оценены на дату совершения каждой из сделок в период с 11 по 20 сентября 2017 года)", — говорится в определении ВС.
Арбитражный суд Москвы в марте 2019 года отклонил иск "Траста". Однако следующая инстанция отменила это решение. Апелляционный суд согласился с доводами истца о том, что внесение в уставный капитал "Рост Инвестиций" денежных средств было нацелено на вывод активов из банка. Окружной суд также поддержал "Траст".
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Представитель Шишханова в первой инстанции заявил, что внесение денег в уставный капитал "дочки" не может причинить убытки, а последующие сделки не могут влиять на оценку законности оспариваемой сделки. Он также отметил, что в результате ряда сделок банк получил контроль над девелоперами "Интеко" и А101, "которые застраивают всю Москву", и холдингом "Русгрэйн", "который кормит всю Россию".
ЦБ России в 2014 году принял решение о санации Рост-банка, входившего тогда в топ-100 в России. "Дыра" в капитале Рост-банка и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в десять миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции Рост-банка у Бинбанка. В сентябре 2017 года Рост-банку и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.
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