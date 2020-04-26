В Ростовской области число вылечившихся от COVID-19 выросло до 40 человек

Лаборатория для тестирования на коронавирус. Архивное фото

Лаборатория для тестирования на коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Сорок человек, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, выздоровели в Сорок человек, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, выздоровели в Ростовской области , общее число зараженных в регионе - 649 человек, сообщает правительство области.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 26 апреля в Ростовской области зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусом.

"Общее число заболевших увеличилось в донском регионе до 649 человек, 40 человек выздоровели, один человек умер", - говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии пять пациентов. В обсервации – 34 человека. Всего проведено 26 тысяч тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.