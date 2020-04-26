В Рязанской области число заразившихся COVID-19 превысило 600 человек

БРЯНСК, 26 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Рязанской области достигло 602 после того как за сутки было выявлено еще 63 случая заражения, сообщает правительство региона.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России выявлено 6361 новый случай, в том числе 63 – в Рязанской области.
"По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, 26 апреля в регионе выявлено еще 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 602 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 85 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 687 человек. В субботу правительство региона сообщило о смерти 66-летнего мужчины с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
Ранее власти сообщали о смерти двух жителей региона, имевших подозрение на COVID-19. Однако уточнялось, что мужчина 90 лет по результатам патанатомического исследования умер от тромбоэмболии, а причина смерти 59-летней женщины еще окончательно не установлена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф