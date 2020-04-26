В Рязанской области число заразившихся COVID-19 превысило 600 человек

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России выявлено 6361 новый случай, в том числе 63 – в Рязанской области.

"По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, 26 апреля в регионе выявлено еще 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 602 человек", - говорится в сообщении.

Ранее власти сообщали о смерти двух жителей региона, имевших подозрение на COVID-19. Однако уточнялось, что мужчина 90 лет по результатам патанатомического исследования умер от тромбоэмболии, а причина смерти 59-летней женщины еще окончательно не установлена.