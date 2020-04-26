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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T12:48
https://ria.ru/20200426/1570588341.html
В Рязанской области число заразившихся COVID-19 превысило 600 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799094_0:152:2682:1660_1036x0_80_0_0_233379e7186ddcb52d498d475c34e368.jpg
РИА Новости

В Рязанской области число заразившихся COVID-19 превысило 600 человек

12:48 26.04.2020
2027
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи . Архивное фото
БРЯНСК, 26 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Рязанской области достигло 602 после того как за сутки было выявлено еще 63 случая заражения, сообщает правительство региона.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России выявлено 6361 новый случай, в том числе 63 – в Рязанской области.
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"По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, 26 апреля в регионе выявлено еще 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 602 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 85 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 687 человек. В субботу правительство региона сообщило о смерти 66-летнего мужчины с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
Ранее власти сообщали о смерти двух жителей региона, имевших подозрение на COVID-19. Однако уточнялось, что мужчина 90 лет по результатам патанатомического исследования умер от тромбоэмболии, а причина смерти 59-летней женщины еще окончательно не установлена.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рязанская областьОбщество
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