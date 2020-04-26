Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии

"Температура все время меняется: то 38,5, то ее собьют до 37, применяют антибиотик так. Врачи... Все время бригада меняется, по двое суток работают, самоотверженно очень работают врачи и медперсонал. Работают по протоколу, я чувствую, что какой-то толк будет. Пока улучшения нет, но я надеюсь, что в ближайшие дни это произойдёт", - сказал депутат.