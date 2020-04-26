Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
"Температура все время меняется: то 38,5, то ее собьют до 37, применяют антибиотик так. Врачи... Все время бригада меняется, по двое суток работают, самоотверженно очень работают врачи и медперсонал. Работают по протоколу, я чувствую, что какой-то толк будет. Пока улучшения нет, но я надеюсь, что в ближайшие дни это произойдёт", - сказал депутат.
Помимо Калашникова положительный тест на коронавирус выявили у еще одного депутата от КПРФ Дмитрия Новикова. По словам лидера компартии Геннадия Зюганова, КПРФ не планирует проводить проверку всех членов партии на инфекцию из-за выявления COVID-19 у Калашникова, на последних заседаниях он не присутствовал, а депутаты уже сдавали тесты на коронавирус.
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