В Бельгии число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 7094 человек

Выявлены 809 новых случаев заражения, общее количество зараженных на сегодня – 46 134. Медики сообщают также об уверенной тенденции на снижение числа новых госпитализаций – 204 новых случая за последние 24 часа против 217 – накануне.

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности ношение масок, придется продолжить и после снятия "карантина". С 4 мая страна планирует начать поэтапный выход их карантинных мер.