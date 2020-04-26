В Бельгии число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 7094 человек

БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Число скончавшихся с диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него в Бельгии за последние сутки увеличилось на 178 и составляет в общей сложности 7094 с момента начала вспышки в середине марта, говорится в заявлении минздрава страны.
Накануне сообщалось о 241 погибшем.
Выявлены 809 новых случаев заражения, общее количество зараженных на сегодня – 46 134. Медики сообщают также об уверенной тенденции на снижение числа новых госпитализаций – 204 новых случая за последние 24 часа против 217 – накануне.
Общее число госпитализированных также медленно снижается: на сегодня это 3959 госпитализированных, накануне сообщалось о 4195 пациентах больниц.
В отделениях интенсивной терапии находится 891 пациент (сокращение на 43 пациента за сутки), всего больницы покинули 10 785 выздоровевших (368 – за минувшие 24 часа).
В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности ношение масок, придется продолжить и после снятия "карантина". С 4 мая страна планирует начать поэтапный выход их карантинных мер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.