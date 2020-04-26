В Подмосковье сотрудники ГИБДД и волонтеры будут раздавать маски

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Порядка 20 тысяч наборов, состоящих из двух масок, будут ежедневно раздавать на улицах Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Московской области продолжат бесплатно раздавать медицинские маски жителям. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать ими водителей, а волонтеры - пешеходов. Ежедневно планируется раздавать порядка 20 тысяч наборов, в каждый из который входит 2 маски", - говорится в сообщении.