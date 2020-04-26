В Нижегородской области подтвердили 153 новых случая заражения COVID-19

"По состоянию на 26 апреля в Нижегородской области подтверждено еще 153 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1367 человек. 109 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 61 809 человек", - говорится в сообщении.

Глава региона сообщил, что на предстоящей неделе будет ужесточен контроль въезда на территорию Нижегородской области накануне майских праздников. "Попасть в регион смогут только те, у кого есть экстренные рабочие пропуска и паспорта с пропиской в Нижегородской области. При этом рабочие пропуска в выходные действовать не будут, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска мы отправим на карантин. Предупредите об этом своих знакомых из других регионов, которые, возможно, собираются провести в Нижегородской области майские праздники", - добавил Никитин.