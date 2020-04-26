В Нижегородской области подтвердили 153 новых случая заражения COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 153 жителей Нижегородской области, общее число заболевших составляет 1367 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 109 излечившихся пациента были выписаны из больницы, восемь человек скончались.
"По состоянию на 26 апреля в Нижегородской области подтверждено еще 153 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1367 человек. 109 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 61 809 человек", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что число заболевших растет "хоть и не так стремительно, как ожидали, но все-таки серьезными темпами". "Нередко это происходит из-за беспечности отдельных людей: кто-то по-прежнему думает, что коронавирус – это фейк, и общается с родными, друзьями, несмотря на режим самоизоляции; кто-то собирается всей семьей в магазин как на праздник; некоторые отказываются проходить тестирование даже при температуре под 40 градусов. В результате возникает очаг, заболевшие заражают детей, стариков. Итог мы с вами видим: на сегодня в Нижегородской области уже 1367 подтвержденных диагнозов", - сказал Никитин.
Глава региона сообщил, что на предстоящей неделе будет ужесточен контроль въезда на территорию Нижегородской области накануне майских праздников. "Попасть в регион смогут только те, у кого есть экстренные рабочие пропуска и паспорта с пропиской в Нижегородской области. При этом рабочие пропуска в выходные действовать не будут, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска мы отправим на карантин. Предупредите об этом своих знакомых из других регионов, которые, возможно, собираются провести в Нижегородской области майские праздники", - добавил Никитин.
Губернатор подчеркнул: только строгое соблюдение режима повышенной готовности способно стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. "Мы не должны допустить, чтобы нагрузка на систему здравоохранения росла еще большими темпами. Наша задача – как можно быстрее пройти период роста заболеваемости", - сказал Никитин.
Глава региона также сообщил, что сейчас 2949 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 34 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
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