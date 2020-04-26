В Австралии запустили приложение, отслеживающее контакты с больными COVID

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство Правительство Австралии в воскресенье запустило приложение для отслеживания возможных контактов с зараженными коронавирусом, сообщил австралийский телеканал Nine News

"В рамках нашей работы по поддержке врачей и медсестер сегодня мы запускаем приложение COVIDSafe. Приложение COVIDSafe направлено на то, чтобы помочь в обнаружении тех случаев (заражения - ред.), которые могут быть не выявлены, а также помочь людям получить лечение на раннем этапе", - сказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступление которого приводится на сайте телеканала.

Министр отметил, что приложение будет доступно для скачивания в Google Play и App Store уже в воскресенье. По его словам, в Австралии провели уже свыше 506 тысяч тестов на коронавирус, и страна "побеждает, но пока не победила" коронавирус.

По сообщению на сайте австралийского правительства, благодаря приложению COVIDSafe сотрудники системы здравоохранения смогут оперативно связываться с людьми, которые могли заразиться коронавирусом. Отмечается, что приложение, которое будет работать с помощью Bluetooth, не будет собирать данные о местоположении пользователя. Пользователям гарантируют, что их данные будут защищены, и обещают полную конфиденциальность.

"Приложение COVIDSafe является единственным приложением для отслеживания контактов (с зараженными коронавирусом - ред.), одобренным правительством Австралии ", - подчеркивается в заявлении.

По последним данным австралийского минздрава, общее число случаев заражения в Австралии превысило 6,7 тысячи. Число летальных исходов составило 83, выздоровели более 5,5 тысяч.