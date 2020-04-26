В Приднестровье число заразившихся COVID-19 выросло до 383

"Из числа проб, 25 апреля остававшихся в работе, одна показала положительный результат, на доисследовании остаются ещё три биоматериала, остальные дали отрицательный ответ. В числе инфицированных - 47-летний житель села Карагаш Слободзейского района", - говорится в сообщении.