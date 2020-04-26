В Приднестровье число заразившихся COVID-19 выросло до 383

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Еще один заболевший коронавирусом выявлен в Приднестровье, общее число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике - 383, всего скончались 16 человек, сообщил в воскресенье оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.
"Из числа проб, 25 апреля остававшихся в работе, одна показала положительный результат, на доисследовании остаются ещё три биоматериала, остальные дали отрицательный ответ. В числе инфицированных - 47-летний житель села Карагаш Слободзейского района", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 383 приднестровцев, 336 человек проходят лечение на территории ПМР, 28 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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