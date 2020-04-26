В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
"На Среднем Урале выявлено 58 новых случаев COVID-19. Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" заражение вирусом подтверждено у жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Ачитского городского округа, Новой Ляли, Режа, Серова и Артемовского", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на 26 апреля в общей сложности выявлены 395 случаев нового коронавируса. Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое, 72 – средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Излечились и были выписаны из больницы 88 человек. Посмертно COVID-19 был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.