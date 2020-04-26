В Крыму третью больницу закрыли на обсервацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор Крыма перевел в режим обсерватора из-за инфицирования новой коронавирусой инфекцией лифтера больницу в Красногвардейске, сообщила глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"Очаг непростой (в больнице в Красногвардейске, -ред) , потому что лифтер имел больше количество контактов... В обсервации находятся 89 медицинских работников и 60 пациентов", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Крыму.
Она также сообщила о закрытии терапевтического отделения горбольницы Алушты после выявления COVID-19 у 95-летней пациентки. В отделении остаются 15 медиков и два пациента.
В субботу в режим обсерватора переведена клиническая больница Симферополя из-за выявления коронавируса у двух врачей. В медучреждении находятся 87 медработников и 28 пациентов.
Ранее в горбольнице Армянска был выявлен пациент с COVID-19, из-за чего больница две недели находилась на обсервации. Сейчас она работает в обычном режиме.
В Крыму на утро воскресенья выявили 69 случаев новой коронавирусной инфекции.
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