В Крыму третью больницу закрыли на обсервацию

"Очаг непростой (в больнице в Красногвардейске, -ред) , потому что лифтер имел больше количество контактов... В обсервации находятся 89 медицинских работников и 60 пациентов", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Крыму.