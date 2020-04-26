В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом

Уточняется, что диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния. "На момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом", - отмечают в оперштабе.