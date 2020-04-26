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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T12:23
https://ria.ru/20200426/1570587661.html
В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743315_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ba3a247de76c5aa513f506e0a7ec9823.jpg
РИА Новости

В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом

12:23 26.04.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики в Абхазии
Медики в Абхазии
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Медики в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 26 апр - РИА Новости. Первый пациент 1925 года рождения скончался от коронавируса в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике. Первым заболевшим оказался житель города Гагра. Вторым - член его семьи, третьим - житель дома, в котором проживает первый заразившийся. Один из пациентов был выписан во вторник и отправлен домой.
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"Пациентка 1925 года рождения, находящаяся в Гудаутском госпитале, скончалась ранним утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния. "На момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом", - отмечают в оперштабе.
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Пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ.
В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухум и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАбхазияВ мире
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