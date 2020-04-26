В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом

СУХУМ, 26 апр - РИА Новости. Первый пациент 1925 года рождения скончался от коронавируса в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике. Первым заболевшим оказался житель города Гагра. Вторым - член его семьи, третьим - житель дома, в котором проживает первый заразившийся. Один из пациентов был выписан во вторник и отправлен домой.
"Пациентка 1925 года рождения, находящаяся в Гудаутском госпитале, скончалась ранним утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния. "На момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом", - отмечают в оперштабе.
Пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ.
В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухум и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике.
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