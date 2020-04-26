В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1643

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1643 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 94 пациента, из них 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 49 человек, 233 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.