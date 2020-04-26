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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T12:19
https://ria.ru/20200426/1570587562.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1643
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1643

12:19 26.04.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске в Эстонии
Полицейский в защитной маске в Эстонии
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 9, достигнув 1643 человек, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1643 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 94 пациента, из них 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 49 человек, 233 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако в пятницу кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По прежнему будут закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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