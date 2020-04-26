В Вологодской области подтвердили девять новых случаев COVID-19

"На 11.00 26 апреля 155 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки 10 заболевших (4 – Череповец, 4 - Вологда, 1 – Шекснинский район, 1 – Бабушкинский район)", - написал он на своей официальной странице "ВКонтакте".

Как отметил Кувшинников, в целом на Череповец приходится 69 случаев COVID-19, на Вологду – 58 случаев. С начала эпидемии в регионе выздоровели 33 человека, летальных исходов нет.