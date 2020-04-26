На Сахалине число заразившихся COVID-19 выросло до 21 человека

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Число заболевших новой Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 21 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"В регионе подтвердили еще один случай инфицирования – положительный лабораторный результат дал анализ девушки, которая прибыла на остров 22 апреля из Москвы. Вместе с ней в самолете находились 33 человека", - отмечается в пресс-релизе.

По информации властей, COVID-19 у пассажирки выявил экспресс-тест в аэропорту Южно-Сахалинска , хотя у нее отсутствовали клинические проявления коронавируса. Девушку сразу отправили в инфекционный госпиталь в Долинске.

"Из 33 пассажиров 13 помещены в обсерваторы, 20 – отправились на самоизоляцию домой", - говорится в сообщении.

Через десять дней медики возьмут у пассажиров московского рейса повторные анализы крови и мазки из носа и горла, а для исключения коронавирусной пневмонии все они пройдут обследование на компьютерном томографе.

По информации властей региона, в аэропорту и на паромной переправе введено экспресс-тестирование на коронавирус.