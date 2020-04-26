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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T12:14
https://ria.ru/20200426/1570587405.html
На Сахалине число заразившихся COVID-19 выросло до 21 человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4eb50605d104a5e2ebe35fd85eaf0ca4.jpg
РИА Новости

На Сахалине число заразившихся COVID-19 выросло до 21 человека

12:14 26.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 21 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.
"В регионе подтвердили еще один случай инфицирования – положительный лабораторный результат дал анализ девушки, которая прибыла на остров 22 апреля из Москвы. Вместе с ней в самолете находились 33 человека", - отмечается в пресс-релизе.
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По информации властей, COVID-19 у пассажирки выявил экспресс-тест в аэропорту Южно-Сахалинска, хотя у нее отсутствовали клинические проявления коронавируса. Девушку сразу отправили в инфекционный госпиталь в Долинске.
"Из 33 пассажиров 13 помещены в обсерваторы, 20 – отправились на самоизоляцию домой", - говорится в сообщении.
Через десять дней медики возьмут у пассажиров московского рейса повторные анализы крови и мазки из носа и горла, а для исключения коронавирусной пневмонии все они пройдут обследование на компьютерном томографе.
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По информации властей региона, в аэропорту и на паромной переправе введено экспресс-тестирование на коронавирус.
По данным оперативного штаба, в области официально подтвержден 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, излечились от нее 15 человек, в медучреждениях находятся шесть пациентов.
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