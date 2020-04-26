В России у почти половины новых больных COVID-19 нет симптомов

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти половина из заболевших COVID-19 в России за сутки не имеет симптомов коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"Среди новых 6361 случая коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2920 (45,9%)", - говорится в сообщении.
Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев (+8,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.