Лукашенко высказался против остановки экономики из-за COVID-19

"Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад", - сказал белорусский лидер в воскресенье во время общения с жителями Наровлянского района (Гомельская область), где находится с рабочей поездкой.

Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику. "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - сказал президент.

По его словам, последствия в случае остановки работы предприятий могли бы привести к сильной зависимости или же фактически к подчинению богатым и сильным государствам. Глава белорусского государства отметил, что даже европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то что вопрос с пандемией не снят с повестки дня. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится", - заявил Лукашенко.