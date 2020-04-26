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2020-04-28T13:21
https://ria.ru/20200426/1570587176.html
Лукашенко высказался против остановки экономики из-за COVID-19
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РИА Новости

Лукашенко высказался против остановки экономики из-за COVID-19

12:07 26.04.2020 (обновлено: 13:21 28.04.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.
"Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад", - сказал белорусский лидер в воскресенье во время общения с жителями Наровлянского района (Гомельская область), где находится с рабочей поездкой.
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Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику. "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - сказал президент.
По его словам, последствия в случае остановки работы предприятий могли бы привести к сильной зависимости или же фактически к подчинению богатым и сильным государствам. Глава белорусского государства отметил, что даже европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то что вопрос с пандемией не снят с повестки дня. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится", - заявил Лукашенко.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Когда остановка стране не по бюджету, ничего другого не остаётся. Карантин непозволительная роскошь ни для Белоруссии ни для России
26 апреля, 12:11
просто Блондинка
600007
Людей еще нарожают, тут большого ума и усилий не надо. А для подьема экономики потребуются усилия и затраты, которые приведут к еще большим проблемам с населением. Так что Лукашенко прав.
26 апреля, 12:24
Александр Касаткин
1001011
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