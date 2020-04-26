Лукашенко высказался против остановки экономики из-за COVID-19

МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.
"Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад", - сказал белорусский лидер в воскресенье во время общения с жителями Наровлянского района (Гомельская область), где находится с рабочей поездкой.
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Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику. "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - сказал президент.
По его словам, последствия в случае остановки работы предприятий могли бы привести к сильной зависимости или же фактически к подчинению богатым и сильным государствам. Глава белорусского государства отметил, что даже европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то что вопрос с пандемией не снят с повестки дня. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится", - заявил Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число инфицированных коронавирусом, по данным на субботу, в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,5 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек.
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