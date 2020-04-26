Кудрин спрогнозировал падение российской экономики до 7-8%

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Счетной Палаты Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин ожидает снижение российской экономики в районе семи-восьми процентов. Об этом он рассказал в интервью на телеканале " Россия-1 ".

Он поделился мнением, что согласно прогнозам, уровень падения ВВП стоит ожидать в районе шести-восьми процентов, а МВФ оценивает падение более чем в пять процентов. Глава Счетной палаты подчеркнул, что страна очень сильно связана с миром.

Кудрин отметил, что "от семи до восьми — более четкие цифры, на которые можно ориентироваться".

Также глава Счетный палаты заявил, что напрашивается сравнение нынешней ситуации с кризисом 2008 года. При этом, по его словам, воздействие на отдельные отрасли и предприятия будет хуже.

"Потому что, появляется такая яма, в какой-то период, когда нет спроса совсем. Такого не было", — рассказал Кудрин.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели 6 767 человек.