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2020-04-26T12:06
https://ria.ru/20200426/1570587086.html
Кудрин спрогнозировал падение российской экономики до 7-8%
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РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение российской экономики до 7-8%

12:06 26.04.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин ожидает снижение российской экономики в районе семи-восьми процентов. Об этом он рассказал в интервью на телеканале "Россия-1".
Он поделился мнением, что согласно прогнозам, уровень падения ВВП стоит ожидать в районе шести-восьми процентов, а МВФ оценивает падение более чем в пять процентов. Глава Счетной палаты подчеркнул, что страна очень сильно связана с миром.
Кудрин отметил, что "от семи до восьми — более четкие цифры, на которые можно ориентироваться".
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Также глава Счетный палаты заявил, что напрашивается сравнение нынешней ситуации с кризисом 2008 года. При этом, по его словам, воздействие на отдельные отрасли и предприятия будет хуже.
"Потому что, появляется такая яма, в какой-то период, когда нет спроса совсем. Такого не было", — рассказал Кудрин.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели 6 767 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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