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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:27
https://ria.ru/20200426/1570586967.html
В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570991_475:0:2963:1399_1036x0_80_0_0_0a401a1f50c8bde1535c0d5d09ebbd8c.jpg
РИА Новости

В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека

12:02 26.04.2020 (обновлено: 14:27 26.04.2020)
435175
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 6361 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 2971, Подмосковье — 576, Нижегородской области — 153, Санкт-Петербурге — 151 и Мурманской области — 105. Уточняется, что 2920 человек из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 66 пациентов.
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Накануне сообщалось о 5966 новых случаях. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 80 949 человек (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились.

Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,7 миллиона человек в 185 странах, 187 тысяч скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших приблизилось к трем миллионам человек, из них 203 тысячи умерли, 822 тысячам удалось победить инфекцию.
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На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Россия в этом списке занимает десятую строчку — сразу после Китая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
По-моему, новый рекорд.
26 апреля, 12:06
Anonim Anonimych
312012117
Самое время снимать ограничения и выходить на работу
26 апреля, 12:09
sfsergiokarlas folfovich
251104114
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