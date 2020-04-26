В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 6361 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 2971, Подмосковье — 576, Нижегородской области — 153, Санкт-Петербурге — 151 и Мурманской области — 105. Уточняется, что 2920 человек из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 66 пациентов.
Накануне сообщалось о 5966 новых случаях. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 80 949 человек (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились.
Пандемия COVID-19
Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,7 миллиона человек в 185 странах, 187 тысяч скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших приблизилось к трем миллионам человек, из них 203 тысячи умерли, 822 тысячам удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Россия в этом списке занимает десятую строчку — сразу после Китая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.