Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T11:56
https://ria.ru/20200426/1570586862.html
В Брянской области число заразившихся COVID-19 достигло 599
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_0:0:3188:1793_1036x0_80_0_0_d2ad26839f6d53f35dcc661593584e55.jpg
РИА Новости

В Брянской области число заразившихся COVID-19 достигло 599

11:56 26.04.2020
2369
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 26 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 599, за сутки было подтверждено заболевание еще у 78 человек, сообщает правительство региона в воскресенье.
"По информации регионального штаба, число заболевших достигло 599. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 296 случаев заражения", - говорится в сообщении.
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
26 апреля, 09:26Распространение нового коронавируса
Академик дал прогноз по второй волне коронавируса
С начала пандемии в регионе проведено более тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции, выздоровели и выписаны 102 человека, четыре человека скончались.
Особые ограничительные меры введены в городе Сельцо, где очаг заражения появился в социальном учреждении - малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью. Сообщалось, что постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в городе Сельцо официально подтвержден 101 случай заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин. По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
43302410
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БогомазФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СельцоБрянская областьОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
13:17Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
13:17Мурашко назвал возможные сроки сдачи ЕГЭ
13:16В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский прокомментировал решение Грузии об отзыве посла
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
13:08В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
13:04СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
Лента новостейМолния