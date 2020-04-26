В Брянской области число заразившихся COVID-19 достигло 599

"По информации регионального штаба, число заболевших достигло 599. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 296 случаев заражения", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе проведено более тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции, выздоровели и выписаны 102 человека, четыре человека скончались.