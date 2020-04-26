В ВСУ число заразившихся коронавирусом выросло до 58 человек

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусной инфекцией в вооруженных силах Украины за минувшие сутки возросло с 57 до 58 человек, сообщило командование медицинских сил вооруженных сил страны.
Ранее было известно о 57 случаях коронавируса в ВС Украины.
"За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.
Отмечается, что на изоляции и самоизоляции находятся 368 человек.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 8617 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 209 человек скончались, 840 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.