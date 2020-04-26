На Филиппинах число заразившихся COVID-19 превысило 7,5 тысячи

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество случаев коронавируса нового типа на Филиппинах превысило 7,5 тысячи, скончались более 500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки было выявлено 285 новых случаев, число заражений возросло с 7 294 до 7 579. Кроме того, за сутки скончались семь человек, общее количество летальных исходов достигло 501.

По данным минздрава, выздоровели в общей сложности 862 пациента (+70 человек за сутки).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.