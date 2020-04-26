В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до 11395

ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Польше увеличилось до 11 395, сообщает министерство здравоохранения республики.

Минздрав информирует, что за период с вечера субботы до утра воскресенья лабораторные исследования выявили наличие коронавируса в организме 122 человек.

Также за период с вечера субботы до утра воскресенье от коронавирусной инфекции скончались два человека. С начала эпидемии зафиксировано 526 летальных исходов.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии.

Госпитализированы в настоящее время 2749 человек, 79 656 находятся на карантине, 2265 выздоровели.