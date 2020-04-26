В Грузии выявили шестой случай смерти от коронавируса

ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Шестой человек скончался в Грузии от коронавируса, число инфицированных достигло 485, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
В воскресенье утром сообщалось о 456 инфицированных и пяти смертельных случаях.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 485, среди них выздоровели - 139, смертельных случаев - 6, в режиме карантина находятся 4928 человек, под наблюдением - 522, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 3 человека ", - сообщается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая.