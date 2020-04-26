В Грузии выявили шестой случай смерти от коронавируса

"Подтвержденных случаев инфицирования – 485, среди них выздоровели - 139, смертельных случаев - 6, в режиме карантина находятся 4928 человек, под наблюдением - 522, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 3 человека ", - сообщается на сайте.