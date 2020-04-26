В Подмосковье прошли рейды по проверке общественного транспорта

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Пропуска для проезда, а также соблюдение социальной дистанции проверяют в общественном транспорте Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В общественном транспорте и на остановках Московской области проверяют соблюдение социальной дистанции и наличие пропуска для проезда. Соблюдение правил контролирует Административно-пассажирская инспекции Подмосковья совместно с Росгвардией", - говорится в сообщении.
"Проверено более 450 пассажиров на наличие пропуска и соблюдение дистанции в транспорте. У всех пассажиров были пропуска и прикреплённые к ним карты "Стрелка" и соцкарты, семь водителей и перевозчиков привлекли к административной ответственности за отсутствие масок", - рассказали в ведомстве.
Подчёркивается, что на 11 остановках в Чехове, Кубинке, Железнодорожном и Красногорске юридические лица привлечены к ответственности за отсутствие соцразметки.
В пресс-службе напомнили, что за нарушение социальной дистанции физическому лицу грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, юридическому лицу - от 100 до 300 тысяч рублей. За проезд в общественном транспорте без пропуска и прикрепления "Стрелки" или социальной карты пассажиру грозит штраф в 5 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.