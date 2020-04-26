В Подмосковье прошли рейды по проверке общественного транспорта

Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте

Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Пропуска для проезда, а также соблюдение социальной дистанции проверяют в общественном транспорте Пропуска для проезда, а также соблюдение социальной дистанции проверяют в общественном транспорте Подмосковья , сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В общественном транспорте и на остановках Московской области проверяют соблюдение социальной дистанции и наличие пропуска для проезда. Соблюдение правил контролирует Административно-пассажирская инспекции Подмосковья совместно с Росгвардией ", - говорится в сообщении.

Одинцово, Чехове, Химках, Красногорске, Балашихе, Люберцах, Видном, Подольске, Домодедово, Реутове, Лобне, Так, в субботу инспекторы провели рейды в 16 муниципалитетах, в том числе в Королёве, Мытищах Луховицах , в Пушкинском и Коломенском округах.

"Проверено более 450 пассажиров на наличие пропуска и соблюдение дистанции в транспорте. У всех пассажиров были пропуска и прикреплённые к ним карты "Стрелка" и соцкарты, семь водителей и перевозчиков привлекли к административной ответственности за отсутствие масок", - рассказали в ведомстве.

Подчёркивается, что на 11 остановках в Чехове, Кубинке, Железнодорожном и Красногорске юридические лица привлечены к ответственности за отсутствие соцразметки.

В пресс-службе напомнили, что за нарушение социальной дистанции физическому лицу грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, юридическому лицу - от 100 до 300 тысяч рублей. За проезд в общественном транспорте без пропуска и прикрепления "Стрелки" или социальной карты пассажиру грозит штраф в 5 тысяч рублей.