Правительство Украины не подавало представления о назначении Саакашвили

"По состоянию на сегодняшний день, окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что если оно состоится, то это будет в конце недели… Если мы говорим о кадровых назначениях, то зарегистрированных представлений со стороны кабинета министров пока что у нас нет. Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение", - заявил Разумков в эфире телеканала "Наш", отвечая на вопрос о возможном рассмотрении парламентом кандидатуры Саакашвили на должность вице-премьера страны.