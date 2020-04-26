Правительство Украины не подавало представления о назначении Саакашвили

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины до сих пор не подавал представления в Верховную раду о кадровых назначениях, в том числе и о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины, сообщил в воскресенье глава украинского парламента Дмитрий Разумков.
Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что голосование Верховной рады по его назначению вице-премьером Украины состоится 30 апреля.
"По состоянию на сегодняшний день, окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что если оно состоится, то это будет в конце недели… Если мы говорим о кадровых назначениях, то зарегистрированных представлений со стороны кабинета министров пока что у нас нет. Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение", - заявил Разумков в эфире телеканала "Наш", отвечая на вопрос о возможном рассмотрении парламентом кандидатуры Саакашвили на должность вице-премьера страны.
Также Разумков отметил, что сегодня у парламентских фракций есть разные видения кадровых назначений в кабинет министров.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.