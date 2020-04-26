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2020-04-26T15:22
https://ria.ru/20200426/1570586288.html
Мужской состав МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым
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РИА Новости

Мужской состав МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым

11:35 26.04.2020 (обновлено: 15:22 26.04.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Чеченской РеспубликеСотрудники МЧС Чеченской Республики приняли эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!"
Сотрудники МЧС Чеченской Республики приняли эстафету Чистая голова! Стоп коронавирусу!
© Фото : ГУ МЧС России по Чеченской Республике
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники чеченского управления МЧС побрились налысо вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым.
Фото с новыми прическами они опубликовали в Instagram.

"В Чеченской Республике есть старая и добрая традиция: мужчинам, которые бреют головы налысо, желают здоровья и преодоления всех трудностей. <…> На 100 процентов мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?" — отмечается в подписи к снимку.

Ранее Кадыров в ответ на просьбу разрешить в регионе работу парикмахерских побрился наголо и запустил эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу", призвав других мужчин последовать его примеру.
© Фото : ГУ МЧС России по Чеченской РеспубликеСотрудники МЧС Чеченской Республики приняли эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!"
Сотрудники МЧС Чеченской Республики приняли эстафету Чистая голова! Стоп коронавирусу!
© Фото : ГУ МЧС России по Чеченской Республике
Сотрудники МЧС Чеченской Республики приняли эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!"
В Чечне, по данным регионального Минздрава, выявлено свыше 300 случаев инфицирования COVID-19, есть летальные исходы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Рамзан Кадыров. Стоп-кадр видео
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Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)ЗдоровьеРамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
коронапсихоз- очень заразен.
26 апреля, 11:56
Я В ТАНКЕ
40110012
Хорошо что у нас публичных домов нет. А то даже не представляю, что Кадыров бы сотворил на просьбу "разрешить работать".
26 апреля, 11:58
Игорь Громов
92110013
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