Мужской состав МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым

"В Чеченской Республике есть старая и добрая традиция: мужчинам, которые бреют головы налысо, желают здоровья и преодоления всех трудностей. <…> На 100 процентов мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?" — отмечается в подписи к снимку.