Мужской состав МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники чеченского управления МЧС побрились налысо вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым.
Фото с новыми прическами они опубликовали в Instagram.
"В Чеченской Республике есть старая и добрая традиция: мужчинам, которые бреют головы налысо, желают здоровья и преодоления всех трудностей. <…> На 100 процентов мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?" — отмечается в подписи к снимку.
Ранее Кадыров в ответ на просьбу разрешить в регионе работу парикмахерских побрился наголо и запустил эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу", призвав других мужчин последовать его примеру.
© Фото : ГУ МЧС России по Чеченской РеспубликеСотрудники МЧС Чеченской Республики приняли эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!"
© Фото : ГУ МЧС России по Чеченской Республике
Сотрудники МЧС Чеченской Республики приняли эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу!"
В Чечне, по данным регионального Минздрава, выявлено свыше 300 случаев инфицирования COVID-19, есть летальные исходы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.